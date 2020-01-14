Тарасов: я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше

Полузащитник Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от тренировок в составе "Рубина".



"Самое сложное для футболистов — это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, две недели без родных). Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой. Я ждал этого времени, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой, и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше", — написал Тарасов в инстаграме.