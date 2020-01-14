Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер "Витесса" Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском "Рубине" вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.
"У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России. Третьего населённого пункта я бы не выдержал. А главное, дети, которых очень тяжело перевозить из одного города в другой. Плюс у них идёт учёба в школе. Сейчас их пришлось возвращать обратно как можно быстрее. Это непросто. Олег Яровинский сделал другой выбор — его жена и дети остались в Нидерландах до лета. У нас, к сожалению, такой возможности не было.
Можно ли чуть позже присоединиться к "Рубину"? Посмотрим. Если Леонид Викторович снова предложит, всё может быть. Конкретное предложение от Слуцкого по поводу "Рубина" было.
С братом я советовался, но решения принимали порознь", - цитирует Березуцкого "Чемпионат".
В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань
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