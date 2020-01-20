Полицейские провели проверку домашнего стадиона «Спартака» «Открытие Арена», сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
По данным источника, правоохранители выехали на стадион после того, как 48-летний житель Москвы сообщил о минировании арены. Выяснилось, что мужчина, Альберт Князев, угрожал взорвать стадион в состоянии алкогольного опьянения.
На «Открытие Арену» приехали кинологи с собаками, которые провели тщательную проверку. Взрывных устройств на стадионе они не обнаружили. Злоумышленника уже арестовали.
Московская полиция провела проверку «Открытие Арены» из-за угрозы минирования
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