Крал - об интересе "Ньюкасла": читал об этом, но агент ничего не говорил

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал ответил на вопрос о том, действительно ли им интересовался "Ньюкасл".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее сообщалось, что в услугах Крала заинтересован лично главный тренер "сорок" Стив Брюс.

Футболист перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Славии", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 12 млн евро. В нынешнем сезоне Крал провел 8 матчей в чемпионате России.

"Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил. А у меня хороший агент, он все сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не позвонил. Значит, и говорить пока не о чем", - цитирует Крала "СЭ".


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Теги: Крал Спартак Ньюкасл АПЛ
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