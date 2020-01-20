Ранее сообщалось, что в услугах Крала заинтересован лично главный тренер "сорок" Стив Брюс.
Футболист перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Славии", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 12 млн евро. В нынешнем сезоне Крал провел 8 матчей в чемпионате России.
"Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил. А у меня хороший агент, он все сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не позвонил. Значит, и говорить пока не о чем", - цитирует Крала "СЭ".
Крал - об интересе "Ньюкасла": читал об этом, но агент ничего не говорил
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал ответил на вопрос о том, действительно ли им интересовался "Ньюкасл".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»