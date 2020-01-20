Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
"Любой работник мечтает о том, чтобы контракт действовал как можно дольше, Черчесов не исключение. Станислав Саламович будет востребован на российском футбольном рынке. Думаю, что информация о том, подпишет он новый контракт с РФС или не подпишет, никак не повлияет на выступление сборной", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020, заняв второе место в таблице отборочного турнира. В группе на Евро соперниками нашей команды стали Бельгия, Дания и Финляндия.
Начнет турнир сборная матчем с Бельгией 13 июня. 17 июня россияне сыграют с Финляндией, а через 5 дней проведут встречу с Данией. Два из трех матчей Россия проведет на своем поле.
Аршавин считает, что Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о контракта главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
Фото: РИА Новости
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