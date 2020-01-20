"Возможно, потому что команда сильно обновилась. Произошла широкая ротация: многие ушли, многие пришли. Где-то просто не хватало последнего паса в игре. Надеюсь, после возобновления чемпионата мы исправим ситуацию. У нас очень умный, грамотный тренер, который пытается поставить "Спартаку" новую, более эффективную игру. Постараемся весной как можно выше подняться в таблице", - цитирует Айртона "Чемпионат".
Тедеско возглавил "Спартак" осенью 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова.
В текущем сезоне РПЛ Айртон провел 17 матчей и не отличился результативными действиями. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в "Сантос". Однако сам футболист позже заявил, что его мысли связаны только со "Спартаком".
В нынешнем сезоне красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.
Айртон рассказал, почему "Спартак" неудачно выступает в нынешнем сезоне
По мнению защитника "Спартака" Айртона, неудачные результаты московского клуба в нынешнем сезоне связаны с обновлением составе.
Фото: "Матч ТВ"
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