Сегодня "Сочи" объявил о том, что футболист перейдет в команду на правах аренды до конца сезона. "Зенит" пока об этом официально не сообщал.
"Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет", - цитирует Рубашко "Чемпионат".
Александр Кокорин, который выступает за "Зенит" с 2016 года, не выходил на поле в официальных матчах с осени 2018 года. Это связано с серией драк в Москве, в результате которых Кокорин вместе с полузащитником Павлом Мамаевым оказались на скамье подсудимых.
"Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 15 очков.
Гендиректор "Сочи": спрашивайте Семака, чего он там хочет
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался относительно слов главного тренера "Зенита" Сергея Семака о том, что ему нужен форвард Александр Кокорин.
Фото: korrnews
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