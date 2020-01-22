В данный момент Каррера возглавляет греческий АЕК.
— «Спартак», который стал чемпионом России в 2017 году, собирал Аленичев. Получилось или нет — другой вопрос. Каррера пришел, добавил эмоций, везения. Когда приходит новый тренер, всегда эмоции захлестывают. [После Аленичева] должен был прийти Бердыев, но что-то сорвалось. Пришлось поставить Карреру.
Но почему вы думаете, что какой-то большой клуб будет предлагать ему контракт? Сейчас он работает в АЕК, привнес туда итальянские эмоции, и команда хорошо играет, — сказал Тихонов в эфире "Матч ТВ".
Каррера стал главным тренером АЕКа 8 декабря 2019 года. С тех пор команда из столицы Греции одержала пять побед, дважды сыграла вничью и один матч проиграла.
Тихонов: чемпионский "Спартак" собирал Аленичев. Почему вы думаете, что большой клуб будет звать Карреру?
Экс-футболист "Спартака" и бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился мнением о Массимо Каррере, под руководством которого красно-белые в 2017 году выиграли Чемпионат России.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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