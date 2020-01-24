Агент Сансона заявил, что игрок до лета останется в "Марселе". Французом интересуется "Зенит"

Агент полузащитника "Марселя" Моргана Сансона Майкл Мануэлло прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется "Зенит".

"Морган останется в "Марселе" этой зимой. Интерес "Зенита"? Не могу это прокомментировать", - цитирует агента Sport24.

"Марсель" в нынешнем сезоне чемпионата Франции занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. Сансон провел за клуб 19 матчей и забил три гола.

Ранее сообщалось, что 25-летний французский футболист сейчас находится в списке самых приоритетных целей "Зенита".


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Теги: Марсель Зенит Лига 1
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