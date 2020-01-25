Риера сравнил сборную России на Кубке Легенд с "Ливерпулем"

Экс-футболист национальной команды Испании Альберт Риера отвесил мощный комплимент российским ветеранам.

Напомним, что Кубок Легенд имени Константина Ерёменко турнир для ветеранов, на котором выступают бывшие футболисты старше 35-ти лет.

- Желаю Смертину и Алдонину здоровья, но их отсутствие — плюс для нас. Хотя те, кто их заменит, тоже сыграют хорошо. Самое важное — будет хороший футбол, покажем, что и после завершения карьеры можем его показывать. Хотя сборная России на Кубке Легенд такая же непобедимая, как сейчас "Ливерпуль", - приводит "Чемпионат" слова Риеры.

Российская команда выигрывает каждый Кубок Легенд на протяжении 11 лет. Других победителей в турнире не было за всю историю соревнований.

На этот год Россия оказалась в группе с Испанией, Португалией и Турцией.



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Теги: АПЛ Ливерпуль
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