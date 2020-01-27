Новичок ЦСКА Илья Шкурин взял себе 99-й номер вместо 11-го, сообщает пресс-служба московского клуба.
Шкурин не сможет играть под 11-м номером из-за того, что ранее под этим номером был заявлен на сезон Лукас Сантос.
20-летний нападающий ранее выступал за "Витебск" и "Энергетик-БГУ". В начале январе бресткое "Динамо" объявило о подписании контракта с футболистом, однако через пару дней футболист перешел в ЦСКА. Сумма трансфера составила 500 тысяч долларов.
ЦСКА в нынешнем сезоне занимает четвертое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 34 очка. Первый матч после зимней паузы армейцы проведут с "Уралом". Встреча состоится 29 февраля и начнется в 14:00 по мск.
Шкурин не сможет выступать в РПЛ под 11-м номером. Игрок взял 99-й номер
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»