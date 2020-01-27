- Думаю, переезд в "Динамо" — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня.
Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность, — цитируют Ярошика "Известия".
В текущем сезоне Комличенко сыграл 15 матчей и забил десять голов в составе чешской "Млады Болеслав".
Ярошик оценил решение Комличенко перебраться в "Динамо"
Экc-игрок "ЦСКА" и "Челси" Иржи Ярошик поделился мнением насчёт перехода Николая Комличенко из чешской "Млады Болеслав" в стан "Динамо"
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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