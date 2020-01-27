Второй сбор:
3 февраля — "Оденсе"
6 февраля — "Войводина"
9 февраля — "Спартак" Юрмала
Третий сбор:
16 февраля — "Славия-Мозырь"
19 февраля — "Кайрат"
22 февраля — "Шериф"
Ранее сообщалось, что один из матчей на третьем сборе "Рубин" должен был провести против московского "Динамо", однако этот матч был отменен. Вместо этого подопечные Слуцкого встретятся со "Cлавией-Мозырь".
Ранее "Динамо" подписало форварда Николая Комличенко, об интересе к которому заявлял спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.
Контрольный матч "Рубина" и "Динамо" отменён
В твиттере казанского '"Рубина" появилась информация о будущих соперниках на втором и третьем сборе команды.
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