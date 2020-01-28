Отмечается, что московский клуб уже подал жалобу в арбитражный суд Москвы.
Геркус работал президентом "Локомотива" с лета 2016 года по зиму 2018 года. При нем железнодорожники выиграли чемпионат России и Кубок страны.
Ранее сообщалось, что главной причиной увольнения Геркуса из "Локомотива" стала оставшаяся после него "финансовая дыра". Как сообщает в своем телеграм-канале известный журналист Иван Карпов, суть претензий "Локомотива" заключается в подписании контрактов с рядом игроков, включая Джефферсона Фарфана, Никиты Медведева и Тимофея Маргасова. В частности он отмечает, что с 1 млрд. после Ольги Смородской, при Геркусе она выросла до 2,5 млрд.
"Локомотив" требует от Геркуса 144 миллиона рублей
"Локомотив" требует от бывшего президента клуба Ильи Геркуса 144 миллиона рублей, сообщает Sport24.ru.
Фото: ФК "Локомотив"
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