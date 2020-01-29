"Это очень удивительно для меня. У "Крыльев" стоит задача остаться в Премьер-лиге. Уход их лучшего бомбардира — не очень хорошо для команды. Я понимаю, если бы они его продали, а тут аренда. Я надеюсь, что Соболев проявит себя в "Спартаке", - цитирует Тихонова Sport24.
Сегодня "Крылья Советов" официально объявили о переходе нападающего в "Спартак" на правах аренды до конца сезона. По завершении сезона красно-белые имеют право выкупить футболиста.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за аренду Соболева 500 тысяч евро. За выкуп форварда "Спартак" должен будет заплатить 4,5 миллиона евро.
Тихонов назвал удивительным переход Соболева в "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался относительно перехода Александра Соболева из "Крыльев Советов" в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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