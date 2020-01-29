На сборах команда под руководством нового главного тренера Владимира Федотова, перешедшего в зимнюю паузу из "Оренбурга", сыграла вничью 0:0 во всех трёх контрольных матчах.
Соперниками сочинцев на сборах были румынская "Киндия", австрийский "Санкт-Пельтен" и польская "Краковия".
Кокорин же отправился на сбор с "Зенитом-2", выступающим в ПФЛ.
"Сочи" подвёл итоги месяца: "Сочный футбол" - 0 побед, 0 голов, 0 Кокориных
Пресс-служба "Сочи" иронично рецензировала прошедший месяц в клубном твиттере. Клуб, который объявил о переходе Александра Кокорина, так и не уговорил нападающего прибыть в своё расположение и не преуспел в товарищеских матчах.
Фото: официальный твиттер "Сочи"
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