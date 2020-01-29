На Кипре "Уфа" проведёт 6 контрольных матчей, принять в них участие смогут следующие футболисты:
На официальном сайте "Уфы" отмечается присутствие в списке игроков выступающей в ПНЛ второй команды клуба - это защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.
Также на сбор отправится румын Йонуц Неделчару, которым, по словам Шамиля Газизова, интересуется итальянская "Брешия".
Травмированный Данил Круговой, которого "Уфа" арендовала до конца сезона у "Зенита", вчера улетел на сбор с командой Сергея Семака.
"Уфа" опубликовала список игроков, отправившихся на второй сбор команды
Стали известны фамилии 28 футболистов, которые отправятся с "Уфой" на второй сбор клуба в Ларнаку.
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