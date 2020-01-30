"Словенский полузащитник "Цюриха" Денис Попович близок к подписанию контракта с "Крыльями Советов". В ближайшее время игрок должен приехать на сбор команды в Турцию", — сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее Попович уже выступал в России за "Оренбург" в РПЛ и ФНЛ. В составе оренбургской команды полузащитник провел 65 матчей, в которых отличился 15 раз и отдал 13 голевых передач. Также на счету Поповича 3 матча за сборную Словении.
В этом сезоне в составе "Цюриха" на счету словенского полузащитника 9 матчей в чемпионате Швейцарии без результативных действий.
Источник: Попович близок к переходу в "Крылья"
30-летний хавбек словенский хавбек "Цюриха" Денис Попович может перейти в "Крылья Советов"
Фото: ФК "Оренбург"
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