"Милан" хотел арендовать полузащитника за сумму около 3 миллионов евро и включить в соглашение опцию выкупа полузащитника за 15 миллионов, — сообщает Betting Insider.
Алексей Миранчук был согласен на переход, но против выступил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 21 матч за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативных передачи.
Betting Insider: "Милан" мог арендовать Алексея Миранчука. "Локо" был против
"Милан" делал предложение "Локомотиву" по аренде хавбека сборной России Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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