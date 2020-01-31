Это связано с отсутствием некоторых документов и справок. За февраль московскому клубу нужно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Напомним, "Локомотив" подал в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 144 миллиона рублей. Позже в клубе сообщили, что иск к Геркусу подан в результате аудиторской проверки. Сам Геркус заявил, что намерен подать к клубу ответный иск.
Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год.
Суд Москвы оставил без движения иск "Локомотива" к Геркусу
Как отмечается в судебном определении на сайте Арбитражного суда Москвы, иск "Локомотива" к бывшему гендиректору клуба Илье Геркуса оставлен без движения до 2 марта.
Фото: ФК "Локомотив"
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