"Слуцкому могу пожелать только удачи и успехов. После работы в Европе он вернулся в Россию. Когда он работал в ЦСКА, мы с ним часто спорили, разговаривали. Но я никогда тренерам не указывал, кого нужно выпускать. К примеру, мне было интересно, почему Вася Березуцкий вышел на поле, а Леша нет. Интересно как болельщику.
Слуцкий не уходил из клуба со скандалом, и я его не увольнял. Он сказал, что устал, что хочет отдохнуть от футбола. После этого он полгода нигде не работал, изучал язык, учился. Он меня не обманул", - сказал Гинер.
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 годы. Позже он работал в "Халл Сити" и "Витессе". В конце декабря специалист возглавил "Рубин".
ЦСКА в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
Гинер: Слуцкий не уходил со скандалом, я его не увольнял. Он устал и хотел отдохнуть
Главный тренер ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, как относится к тому, что бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий возглавил "Рубин".
Фото: eurosport.ru
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