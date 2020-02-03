Агент форварда "Бернли" Матея Выдры рассказал, действительно ли ЦСКА проявляет интерес к чешскому форварду.
"К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы. У него также были предложения от "Рейнджерса", "Астон Виллы" и одного крупного клуба из Украины, но ему не разрешили покинуть "Бернли" в конце января. Он все еще хочет перейти и играть.
Кто не хотел бы играть в Москве? У него есть амбиции, чтобы показать свои качества, помочь команде, а затем команда поможет ему поехать на Евро-2020, возможно", - цитирует агента Sport24.
Выдра в текущем сезоне провел всего 6 матчей в АПЛ. На его счету одна голевая передача. Контракт 27-летнего форварда с "Бернли" истекает летом 2021 года.
В "Бернли" футболист перешел из "Дерби Каунти" за 11 миллионов фунтов.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 34 очка.
Агент Выдры сообщил, что игроком интересуются два московских клуба
Агент форварда "Бернли" Матея Выдры рассказал, действительно ли ЦСКА проявляет интерес к чешскому форварду.
Фото: tbrfootball.com
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