"Сочи" в товарищеском матче проиграл "Енисею"

"Сочи" в товарищеском матче уступил "Енисею" (1:2).

Источник: ФК "Сочи"

"Сочи" 1:2 "Енисей"



Голы: Лагатор 44' - Руднев 75' Мирзоев 80'



"Сочи": Самок, Калугин, Маргасов, Коркин, Бахтияров, Шакуро, Померко, Лагатор, Колдунов, Боковой, Карапетян.

Енисей: Широков, Сухомлинов, Рожков, Ганус, Киреев, Квеквескири, Иванов, Раздорских, Саркисов, Харитонов, Лескано.



"Сочи" после 18 сыгранных занимает 16 строчку РПЛ с 15 очками. Енисей с 25 очками занимает 17 строчку в ФНЛ после 25 туров