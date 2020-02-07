"Сочи" 1:2 "Енисей"
Голы: Лагатор 44' - Руднев 75' Мирзоев 80'
"Сочи": Самок, Калугин, Маргасов, Коркин, Бахтияров, Шакуро, Померко, Лагатор, Колдунов, Боковой, Карапетян.
Енисей: Широков, Сухомлинов, Рожков, Ганус, Киреев, Квеквескири, Иванов, Раздорских, Саркисов, Харитонов, Лескано.
"Сочи" после 18 сыгранных занимает 16 строчку РПЛ с 15 очками. Енисей с 25 очками занимает 17 строчку в ФНЛ после 25 туров
"Сочи" в товарищеском матче проиграл "Енисею"
"Сочи" в товарищеском матче уступил "Енисею" (1:2).
Источник: ФК "Сочи"
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