"Работа по трансферам в "Оренбурге" идет. Она вообще всегда идет и никогда не закончится. Пока никаких изменений нет, если они будут, то все объявим официально. Про интерес к Кокорину я не знаю, у нас не было такого интереса", — цитирует Столыпина Sport24.
Напомним, Александр Кокорин отказался переходить на правах аренды из "Зенита" в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". В настоящее время 28-летний нападающий находится на сборах в составе "Зенита-2".
Перед возобновлением РПЛ "Оренбург" с 19-ю очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Кокорина не будет в "Оренбурге"
Один из членов попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал информацию об интересе оренбургского клуба к нападающему "Зенита" Александру Кокорина.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»