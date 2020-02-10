"Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен, но мы ещё ничего обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, немало сил ушло на ситуацию, связанную с Александром Кокориным, так что конкретики по моему соглашению ещё не было.
Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашения на один год, потому что в таком случае у тебя нет возможности планировать. Два года – это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать", — сказал Семак в эфире телеканала "Россия-24".
Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года, подписав контракт на два года с возможностью продления на еще один. В первом сезоне у руля "сине-бело-голубых" Семак привел петербургский клуб к чемпионству.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя, "Краснодар", на 10 очков.
Семак рассказал будет ли продлен его контракт с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о возможном продлении соглашения с "сине-бело-голубыми".
Фото: ФК "Зенит"
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