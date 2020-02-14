Кержаков выплатит 5 млн рублей неустойки по алиментам

Источник: ФК "Зенит"

Приморский районный суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи судебного участка №171, который ранее установил размер неустойки в 1,2 млн рублей. Бывшая жена футболиста Мария Кержакова просила 6,4 млн рублей. В итоге, районный суд обязал экс-футболиста выплатить 5 млн рублей.



Кержаковы судятся по размеру выплат алиментов уже несколько лет.