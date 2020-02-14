Приморский районный суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи судебного участка №171, который ранее установил размер неустойки в 1,2 млн рублей. Бывшая жена футболиста Мария Кержакова просила 6,4 млн рублей. В итоге, районный суд обязал экс-футболиста выплатить 5 млн рублей.
Кержаковы судятся по размеру выплат алиментов уже несколько лет.
Кержаков выплатит 5 млн рублей неустойки по алиментам
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков выплатит 5 млн рублей неустойки из-за неуплаты долгов, сообщает "СЭ".
Источник: ФК "Зенит"
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