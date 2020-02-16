Черчесов просматривает игроков "Рубина"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов находится на контрольном матче казанского "Рубина".
Фото: РИА Новости
Днем Черчесов со своими помощниками присутствовал на тренировке "Ахмата".

А прямо сейчас Станислав Черчесов присутствует на контрольном матче "Рубина" против белорусского клуба "Славия-Мозырь", где просматривает российских игроков казанского клуба, сообщает телеграм-канал "Инсайдлар".

В матче начался второй тайм. "Рубин" ведет со счетом 3:0.

Перед весенней частью РПЛ 2019/2020 "Рубин" идет в на 13-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав 19 очков.


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Теги: Рубин Слуцкий Черчесов Сборная России
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