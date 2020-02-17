"Мои дети почти всегда ходят на все матчи. А у меня с детства сложилось нетерпимое отношение к мату. Я не привык выражаться. Я никого не осуждаю, просто это не мое.
Мне неприятно, когда я это слышу от других людей, мне неприятно, когда это слышат мои дети. Но я надеюсь, что они приходят на стадион, чтобы смотреть футбол, а не чтобы слушать, что там кричат болельщики.
Но это вопрос не столько к болельщикам, сколько в целом к нашему обществу. Снимая квартиру на Мойке, я практически каждую ночь слышал с улицы примерно то же самое", — цитирует Семака "Фонтанка".
В настоящее время "Зенит" находится на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции.
Сегодня у команды запланировано два матча. Первый, против "Алании", "сине-бело-голубые" выиграли со счетом 4:2, а во втором встретятся с алматинским "Кайратом". Встреча пройдет в 17:00 по МСК. На нашем сайте будет текстовая трансляция данного матча.
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Краснодар" на десять очков.
Семак высказал свое отношение к мату на стадионах
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как он относится к нецензурной лексике на трибунах российских стадионов.
Фото: ФК "Зенит"
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