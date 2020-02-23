Ранее сообщалось, что 28-летний австрийский может перейти в "Краснодар". Футболист недоволен количеством игровой практики в немецкой клубе и рассматривает варианты с переходом в другую команду.
Его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarktet, футболист стоит 9 миллионов евро.
В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах.
ЦСКА может арендовать защитника "Байера"
По данным Kicker, защитник "Байера" Александр Драгович может перейти в ЦСКА на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК "Байер"
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