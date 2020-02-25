Червиченко: Новиков может вырасти в такого тренера, как Карпин. Он на голову выше Хохлова

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от центральных матчей 20 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" и "Зенит" - "Локомотив".
Фото: mtdata.ru
- Помнится, в сентябре игру спартаковцев и динамовцев вы охарактеризовали как невыразительную, отметив, что обе команды похожи на братьев-близнецов...

- Мне кажется, что "Динамо" сбросило то, что ему мешало, и сейчас команда смотрится более динамично и понятно, чем "Спартак". Что касается ожиданий от предстоящей игры, то все стартовые матчи после большого перерыва достаточно непредсказуемые - сложно здесь что-то сказать. Если раньше мы видели такую картину, из-за того, что были ужасные поля, непонятная погода, и иногда матчи напоминали бег по льду, то сейчас, кажется, все хорошо для возобновления чемпионата, но думаю, что для одной из команд в некотором смысле это может быть матчем-окончанием сезона. То есть если красно-белые не смогут победить "Динамо", уже ни о каких кубках, ни о чем в этом сезоне говорить будет невозможно. "Динамо", на мой взгляд, может выиграть в этом матче. Но думаю, точно не проиграет. У "Спартака" перспективы не самые радужные.

- Как оцениваете перспективы Кирилла Новикова в качестве главного тренера "Динамо"?

- Из тех тренеров, что были в "Динамо" в последнее время, это лучший. Новиков на голову выше Хохлова. Это мое личное мнение. Он знает команду изнутри. Мне кажется, он с игроками хорошо справляется, находит общий язык, понимает, как правильно использовать на поле футболистов. У него нет сумбура. Да, "Динамо" порой ошибается и проигрывает, но здесь хотя бы видно, что человек хочет сделать. У "Спартака" же этого нет.

У Новикова, мне кажется, хорошая перспектива. Думаю, в дальнейшем он может вырасти в такого тренера, как, например, Карпин. Да, начал Карпин немного резко и бравурно, где-то неудачно, но потом понял, как выстраивается тренерская жизнь, и сделал рестарт. На мой взгляд, сейчас он входит в пятерку лучших тренеров России. Если Новикову дать спокойно работать, думаю, мы увидим примерно то же самое.

- В противостоянии "Зенит" - "Локомотив", фаворит — хозяин поля?

- Конечно. "Зенит" сейчас, на мой взгляд, довольно-таки хорош. Плюс он имеет большой отрыв от преследователей. Единственное, что не добавляет команде положительных моментов, - истории с Кокориным. Потом позиция тренера в этом отношении. Понятно, что, как бывший игрок, он поддерживает игрока. Но все эти трения с руководством лучше оставлять внутри клуба и не выплескивать наружу. "Локомотив"? Мне такой специалист, как Семин, нравится. Думаю, вряд ли команда найдет себе тренера лучше.

Пока ее тренирует Семин, она может обыграть кого угодно. Тем более пока команда свежая, пока на ходу, может произойти что угодно. Но в игре с "Зенитом" вряд ли... Не думаю, что "Локомотив" в этом году может бороться за золотые медали, но за Лигу чемпионов поборется. Хотя один из ключевых факторов его чемпионства - своеобразный взгляд судейства, который импонировал этой команде. Но сегодня в этом отношении начинают наводить порядок, и судейских подарков теперь будет все меньше.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Червиченко Спартак Динамо Локомотив Зенит
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