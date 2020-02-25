Тур стартует 28 февраля матчем "Крылья" - "Оренбург". Эту встречу будет судить Виталий Мешков.
Матч между "Динамо" и "Спартаком" будет обслуживать бригада во главе с Сергеем Карасевым. Его помощниками будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Игру "Зенит" - "Локомотив" доверено судить Евгению Турбину. Ассистентами назначены Роман Усачев и Дмитрий Бережнев. За систему VAR будет отвечать Сергей Иванов, помогать ему будет Алексей Стипиди.
Сергей Карасев будет судить матч "Динамо" - "Спартак"
Назначены арбитры на матчи 20-го тура чемпионата России.
Фото: Матч ТВ
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