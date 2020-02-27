"Сейчас Дзюба занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
Вчера стало известно, что Дзюба пропустит первый матч после возобновления российской Премьер-лиги с московским "Локомотивом", который пройдёт 29 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00 по мск.
В чемпионате России 2019/2020 Артём Дзюба провёл 19 матчей за "Зенит", забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
Перед рестартом чемпионата "Зенит" лидирует в таблице. Ближайший преследователь в лице "Краснодара" располагается в десяти очках.
Семак рассказал, когда Дзюба вернётся в строй
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о сроках восстановления нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: Getty Images
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