"Это правда, что у Умярова проблема с голеностопом. С нашей стороны наш медицинский штаб все делает, чтобы вернуть Умярова в строй. Этот игрок, безусловно, важен для нас. Все в строю, кроме Селихова. Шюррле также травмирован, у него проблемы с голеностопом и думаю, что он пропустит некоторые игры", — приводит слова Тедеско Sport24.
Завтра, 29 февраля, "Динамо" примет на "ВТБ Арене" "Спартак" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Начало матча в 16:30 мск.
Перед весенней частью чемпионата "красно-белые" располагаются на десятом месте в таблице, набрав 22 очка. "Динамо" идёт на восьмой строчке, имея в своем активе 24 очка.
Доменико Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова.
Тедеско рассказал, кто из игроков "Спартака" пропустит матч с "Динамо"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о кадровых потерях "красно-белых" в преддверии матча с "Динамо".
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!