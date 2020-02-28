- Гончаренко — довольно жесткий тренер. Возможно, именно благодаря этому он за короткий срок усилил "Уфу" и поднял на сенсационное шестое место в Премьер-лиге. Семак — приятный человек, который любит общаться с игроками на разные темы.
Гончаренко же, как мне показалось, мнение футболистов особо не слушает, - цитирует нигерийца vtbrussia
Игбун добавил, что такое качество тренера его не смущало и ни с Семаком, ни с Гончаренко у него не возникало проблем в работе.
Слай был арендован "Динамо" до конца сезона с возможностью выкупа. В 10 матчах чемпионата России 29-летний форвард забил два мяча.
Игбун: Гончаренко не слушает мнение футболистов. Семак любит общаться на разные темы
Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун, арендованный у "Уфы", сравнил подход к работе наставников ЦСКА Виктора Гончаренко и "Зенита" Сергея Семака, с которыми он работал в столице Башкортостана.
Источник: "Бизнес Online"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!