"Очень сложно играть против таких команд дома, они закрывают всё пространство, обороняются. Что касается момента с голом, то Бистрович отлично навесил, а я принял мяч и забил", — сказал Фернандес в эфире телеканала "Матч Премьер".
Сегодня на "ВЭБ Арене" состоялся матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и "Уралом". Встреча закончилась с ничейным результатом - 1:1. "Красно-синие" смогли уйти от поражения в дополнительное время благодаря голу Марио Фернандеса.
После этого матча ЦСКА набрал 35 очков и временно расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. "Урал" - шестой с 25-ю очками.
Фернандес: очень сложно играть против "Урала"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал матч 20-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ПФК ЦСКА
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