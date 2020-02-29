С нового сезона, напомним, в РПЛ будет лимит по системе 8+17, что позволяет заявить на сезон 8 иностранных футболистов. При этом все восемь иностранцев смогут находиться на поле одновременно.
Сейчас в РПЛ действует лимит по системе 5+6, при котором как минимум 5 российских игроков должны находиться на поле.
"Новый лимит более прогрессивный, чем тот, что есть сейчас. Так это или нет, покажет время. Мы уделяем этому вопросу слишком много внимания. Я бы предпочел, чтобы мы тратили больше времени и сил на развитие детско-юношеского футбола и подготовку спортивного резерва. В долгосрочной перспективе мы должны ставить перед собой задачу отказаться от лимита. Однако ни мы, ни Министерство спорта не готовы сделать это прямо сейчас", - приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
Президент РФС: сейчас мы не готовы отказаться от лимита
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что пока не стоит вопрос об отмене лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: ТАСС
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