"В первом тайме были примерно одинаковые тактики, примерно одинаковый смысл того, как довести мяч до ворот соперника. У «Спартака» получилось больше, чем у нас. Они смогли реализовать. Мы пропустили необязательный гол в первом тайме. Второй гол, наверное, такой же был.
В принципе, была равная игра. Были моменты и у нас. Если бы забили в одном из моментов, когда мяч попал в штангу или перекладину, все перевернулось бы. К сожалению, это не произошло. Очень жаль, что так возобновили сезон", — заявил Шунин в эфире "Динамо ТВ".
Напомним, во вчерашней встрече 20-го тура чемпионата России московское "Динамо" проиграло в дерби "Спартаку" - 0:2. Антон Шунин играл в воротах "бело-голубых" и пропустил два мяча от Бакаева и Зобнина.
"Динамо" по итогам матча занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
7 марта подопечные Кирилла Новиков примут на своём поле "Тамбов" Начало игры в 16:30 мск.
Шунин - о поражении от "Спартака": пропустили необязательные голы
Фото: Global Look Press
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