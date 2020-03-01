"Саша забил гол. Правда, не реализовал несколько моментов, так что тут двоякое впечатление. Тут надо отдать должное вратарю, Левашов сыграл здорово в эпизоде с Кокориным. Кокорин старался. Не только забил, но и подыгрывал. Игра в его исполнении была достаточно зрелой. Жаль, не реализовал моменты, что у него были.
Кокоринозависимость? Мы этого не боимся. Игра показала, что со своей ролью он справляется. Кокорин хорошо играет на команду, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Сочи" уступил на своем поле тульскому "Арсеналу" (1:2) во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата России. Победу тулякам принёс дубль форварда Евгения Луценко.
Единственный гол в составе сочинского клуба забил нападающий Александр Кокорин, арендованный у питерского "Зенита" до конца сезона.
"Сочи" продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Следующий матч южная команда проведёт также на своём поле против "Урала". Игра пройдёт 8 марта на стадионе "Фишт".
Федотов: "Сочи" не боится кокоринозависимости
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов оценил выступление нападающего Александра Кокорина в игре с тульским "Арсеналом" (1:2).
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!