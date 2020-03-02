- Любой лидер команды должен проводить определенную работу и за пределами поля. Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем. Артем — важный игрок для нашей команды. Мы рады, что он может нам помочь, - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
31-летний Дзюба дебютировал за сборную в ноябре 2011 года, забив 24 гола в 42 матчах.
Черчесов: Дзюба - важный игрок сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил роль нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в команде.
Источник: Rusfootball.info
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