Соболев: подумал, что всего добился, когда в "Крыльях" подняли зарплату

Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал о периоде карьеры в самарских "Крыльях".
Фото: ФК "Спартак"
"Я забивал за "Крылья" в ФНЛ, мы вышли в Премьер-Лигу, потом отличился там, зарплату подняли... Как это бывает с молодыми игроками, подумал, что уже всего добился. На этом и погорел. Стал хуже тренироваться. Это продолжалось, даже когда уходил в аренду в "Енисей". Считал, что точно буду играть. Но просидел несколько игр на лавке и понял, что пора включать голову", — приводит слова Соболева официальный сайт "Спартака".

Соболев стал игроком московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. За аренду 22-летнего футболиста до конца сезона "красно-белые" заплатили "Крыльям" 500 тысяч евро. По окончании срока аренды "Спартак" сможет выкупить трансфер игрока.

В первой части сезона, в составе "Крыльев", Соболев принял участие в 18 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

В составе "Спартака" нападающий отметился голевой передачей в дебютной игре 20-го тура РПЛ с "Динамо" (2:0).


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Теги: Спартак Соболев Крылья Советов
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