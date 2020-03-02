"Задачи на весеннюю часть? В каждом матче набирать вместе с командой три очка. Цель может быть только такой. Стану ли я лучшим бомбардиром чемпионата — не столь важно. А то, что я перешел из "Крыльев" на правах аренды, — это дополнительный стимул себя проявить и принести "Спартаку" как можно больше пользы", — цитирует Соболева официальный сайт "красно-белых".
Александр Соболев присоединился к "Спартаку" на правах аренды до конца сезона минувшей зимой. В новом клубе нападающий уже успел отметиться голевой передачей в победном матче с "Динамо" (2:0)
В первой части чемпионата на счету 22-летнего форварда 18 матчей за "Крылья Советове", в которых он забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.
Завтра, 4 марта, "Спартак" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Олимп-Кубка России. Начало матча в 19:30 мск.
Соболев - о выступлениях в "Спартаке": главная цель - в каждом матче набирать три очка
Новичок "Спартака" Александр Соболев рассказал, какие задачи ставит перед собой на остаток сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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