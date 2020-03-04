"Будем надеяться, что к 18 марта подготовят поле и игра состоится на этом стадионе, в Ярославле. Если не на этом поле, то на другом, резервном", — цитирует Дюкова Sport24.
Встреча команд в рамках 1/4 финала Кубка России должна была состояться сегодня, однако РФС отменил игру из-за неудовлетворительного состояния газона.
Состояние поля стадиона "Шинник" в Ярославле можно увидеть здесь.
Стало известно, на какое число перенесен матч "Шинник" - "Урал"
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесён на 18 марта.
Фото: ФК "Урал"
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