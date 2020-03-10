Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что "Локомотив" обжаловал удаление защитника Соломона Кверквелии.
Футболист получил прямую красную карточку на 84-й минуте матча с "Ахматом" (1:0) за игру рукой в своей штрафной площади.
"Поступил протест от "Локомотива" в отношении красной карточки Кверквелии. От ЦСКА в отношении Карпова обращения не поступало", - цитирует Григорьянца Sport24.
"Локомотив" после 21 тура набрал 38 очков и занимает 4 место, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
"Локомотив" обжалует красную карточку Кверквелии
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