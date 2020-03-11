Агент: Божовича в "Амкар" посоветовал строитель

Агент Горан Велькович рассказал, как Миодраг Божович возглавил пермский "Амкар".
Фото: РИА Новости
"Там была забавная история. У [президента "Амкара" Валерия] Чупракова то ли в квартире, то ли в доме работал строитель, и он был сербом. Не знаю, с чего вдруг они об этом заговорили, но строитель сказал ему, что в Сербии есть тренер по имени Миодраг Божович и он очень крутой.

Как-то еду вместе с Сергеем Юраном из Ярославля в Москву, и раздаётся звонок. Это был Божович. Говорит: "Я знаю, что у тебя хорошие отношения с "Амкаром". Мне уже звонили из клуба, давай оформим переход". Как вы понимаете, он сразу был согласен ехать в Россию. Вот такие мелочи иногда решают судьбу человека. Хотя мне было видно: потенциал есть", — цитирует Вельковича "Чемпионат".

51-летний специалист работает в России тренером с 2008-го года. Божович возглавлял "Амкар", "Москву", "Динамо", "Амкар" (во второй раз), "Ростов", "Локомотив", отлучался в Сербию поработать с "Црвеной Звездой", тульский "Арсенал" и "Крылья Советов", с которыми серб работает по сей день.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Божовича после 21-го тура занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В предыдущем туре "Крылья" на выезде обыграли "Рубин" со счётом 1:0. Победный мяч забил новичок команды Денис Попович.

В следующем туре чемпионата "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Тамбовом". Матч пройдёт 16-го марта в Нижнем Новгороде. Начало игры в 19:30 мск.


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Теги: Божович
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