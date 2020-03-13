"У нас нет времени переживать — впереди следующий тур чемпионата, поэтому команда сделает выводы и выйдет на поле мотивированной, попытается реабилитироваться.
Думаю, кого-то удивить будет трудно — все команды отлично знают друг друга. Нужно играть с полной самоотдачей и желанием — тогда всё и придёт", — цитирует Терехова пресс-служба "Оренбурга".
Матч "Оренбург" - "Спартак" пройдёт сегодня в 14:00 мск на стадионе "Газовик". На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
Перед сегодняшней игрой "Оренбург" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Спартак" на десятом месте. Подопечные Доменико Тедеско имеют в своём активе 25 очков.
Матче первого круга между этими командами на "Открытие Арене" завершился победой "Оренбурга" со счётом 2:1. В составе "Спартака" отличился Мельгарехо, а у "Оренбурга" забивали Малых и Деспотович.
Защитник "Оренбурга": попытаемся реабилитироваться в матче со "Спартаком" за поражение от "Сочи"
Защитник "Оренбурга" Сергей Терехов поделился ожиданием от матча 22-го тура со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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