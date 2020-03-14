"Зенит": Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.
Запасные: М. Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Шамкин.
"Урал": Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш, Димитров, Ефремов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Поляков, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.
Сегодня "Зенит" на своём поле сыграет с екатеринбуржским "Уралом" в 16:30 мск. У нас на сайте вы можете наблюдать за текстовой онлайн-трансляцией этого матча.
Дзюба и Малком в основе "Зенита" на игру с "Уралом"
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Урала" на матч 22-го тура РПЛ.
Фото: Getty Images
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