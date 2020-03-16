Овчинников: если страна потребует Акинфеева в сборную, думаю, он вернется

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.
Фото: "СЭ"
"На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев — знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет", — цитирует Овчинникова Sport24.

Напомним, что Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России 1-го октября 2018-го года. Последний матч Акинфеев провёл на домашнем чемпионате мира против сборной Хорватии.

Всего на счету Игоря Акинфеева 111 матчей за сборную России, что является вторым результатом в истории после Сергея Игнашевича (126 матчей).

В сезоне 2019/2020 33-летний Акинфеев провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах и пропустил 34 гола. В девяти играх он оставлял свои ворота в неприкосновенности.


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Теги: Овчинников Акинфеев Сборная России ЦСКА
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