Парфёнов: легионеры не понимают, могут ли лететь домой или нет

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов поделился мнением о паузе, возникшей в РПЛ из-за вспышки пандемии коронавируса во всём мире.

Фото: ФК "Урал"