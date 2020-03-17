"Не разбираюсь в этих вещах, поэтому не знаю, правильное ли решение приостановить чемпионат. Мы пока не понимаем, как все выстроить. Завтра будет собрание, будем думать. Эта ситуация происходит во всем мире. Думаю, через день-два ситуация с тренировками устаканится.
У нас есть легионеры, и они не понимают, могут ли лететь домой или нет. Если улетят, наверное, быстро не вернутся. Это одна из проблем, которые надо решать", — сказал главный тренер "Урала" для «РБ-Спорт».
Сегодня днём было объявлено о приостановке Чемпионата России до 10 апреля. Данная мера связа с распространением коронавируса. По официальным данным, на сегодняшний день известно о 93 случаях заболевания вирусом в России.
Также сегодня было объявлено о переносе Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год.
Парфёнов: легионеры не понимают, могут ли лететь домой или нет
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов поделился мнением о паузе, возникшей в РПЛ из-за вспышки пандемии коронавируса во всём мире.
Фото: ФК "Урал"
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