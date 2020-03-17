"УЕФА, РФС и РПЛ приняли абсолютно разумное решение в этой ситуации. Здоровье людей — это приоритет номер один. Исходя из этого, в УЕФА решили перенести чемпионат Европы на следующий год. Остается надежда, что сможем доиграть и национальные чемпионаты, и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Готовится план доигрывания не позднее 30 июня. Но для этого, конечно, должны произойти положительные изменения, если это произойдет, то национальные чемпионаты будут доиграны. Не случайно в РПЛ приняли решение подождать до 10 апреля. Будем постоянно следить за эпидемиологической обстановкой во всем мире и прежде всего в России.
Я с игроками "Зенита" встречаюсь завтра. Вместе с тренерским штабом мы примем решение по тому, как действовать дальше", — рассказал Медведев для Sport24.
Напомним, ранее были приостановлены многие национальные чемпионаты и международные турниры из-за распространения коронавируса. РПЛ была приостановлена до 10 апреля. В связи с этим игроки "Зенит" получили несколько дней выходных.
На момент остановки чемпионата России "Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы и опережает ближайших преследователей на 9 очков.
Медведев заявил, что РПЛ планируют доиграть не позднее 30 июня
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился своим мнением о приостановке проведения матчей Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.
Фото: ТАСС
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