"Руководство ЦСКА приняло решение о приостановке тренировочного процесса команды до 1 апреля. Футболисты занимаются дома индивидуально", — сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Ранее о приостановке тренировочной деятельности объявили некоторые другие клубы РПЛ, в том числе "Спартак" и "Зенит".
Напомним, что вчера было принято решение о приостановке матчей чемпионата России по футболу, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
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ЦСКА приостановил тренировки из-за перерыва в чемпионате
Московский ЦСКА принял решение о приостановке тренировок из-за паузы в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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